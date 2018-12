Zwar geht nach aktuellem Stand der Wissenschaft von Smartphonestrahlung keine gesundheitliche Gefahr aus. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) rät trotzdem zum Kauf strahlungsarmer Modelle. dpa

Dafür listet die Behörde auf ihrer Website die Strahlungswerte aktueller und älterer Smartphone-Modelle auf. Angezeigt werden sowohl die Strahlung bei Nutzung am Ohr, als auch die Strahlung bei der üblichen Nutzung am Körper - also wenn das Telefon etwa in der Hosentasche getragen wird.

Die Liste lässt sich nach Gerätenamen filtern, wer ein besonders strahlungsarmes Modell sucht, kann auch gezielt solche Modelle anzeigen lassen. Dazu gibt es wissenswerte Informationen rund um elektromagnetische Strahlung.

Strahlungswerteliste für Smartphones