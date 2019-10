AI, 5G und XR : Diese Technologie Trends warten 2020 auf uns

Wir befinden uns im Zeitalter einer konstanten technischen Revolution mit einer Technologie, die sich immer schneller weiterentwickelt und neue Trends setzt. Sowohl als Unternehmen als auch als Einzelperson ist es wichtig, mit der Entwicklung Schritt zu halten und immer im Bilde zu sein, was es Neues gibt. Hier sind die Trends 2020, die man auf keinen Fall verpassen sollte!

Künstliche Intelligenz als Dienstleistung

AI oder Künstliche Intelligenz gehört zu den größten technischsten Entwicklungen unserer Zeit, die in immer mehr Unternehmen eingesetzt werden. In 2020 kann man erwarten, dass das Kundenerlebnis auf vielen Seiten noch mehr verbessert wird und viele Geschäftsabläufe noch schneller und unkomplizierter ablaufen. Beispiele hierfür sind Giganten wie Amazon oder Google, die mittlerweile sehr genau wissen, was wir wollen oder vielleicht mögen könnten und uns entsprechende Vorschläge anzeigen. Außerdem ist der Plan, weitere Apps auf den Markt zu bringen mit stimmenbasierten Assistenten wie Siri oder Alexa.

Ob es in 2020 schon andere Autos neben Tesla als selbstfahrende Einheiten gibt, ist noch nicht sicher, doch werden an verschiedenen Orten weitere autonome Fahrzeuge getestet für den baldigen Einsatz.

Die nächste Generation von Internet mit 5G Technologie

Die 5. Generation der mobilen Internet-Konnektivität wird uns superschnelle Download- und Upload-Geschwindigkeiten sowie stabilere Verbindungen bieten. Während 5G-Mobilfunknetze 2019 zum ersten Mal zur Verfügung standen, waren sie meist noch teuer und auf den Betrieb in engen Gebieten oder Großstädten beschränkt. 2020 wird wahrscheinlich das Jahr sein, in dem 5G richtig in Fahrt kommt, mit günstigeren Datenplänen und einer deutlich verbesserten Abdeckung, sodass jeder mitmachen kann.

Mit superschnellen Datennetzen kann man nicht nur unterwegs Filme und Musik in höherer Qualität streamen. Auch Online Casino werden davon profitieren, die man dank 5G nun noch besser nutzen kann. Die stark erhöhten Geschwindigkeiten führen dazu, dass Mobilfunknetze noch benutzerfreundlicher werden als die kabelgebundenen Netze, die in unseren Haushalten und Geschäften eingesetzt werden.

Unterschiedliche Realitäten

Extended Reality (XR) ist ein Sammelbegriff für verschiedene neue und aufkommende Technologien, mit denen ein noch intensiveres digitales Erlebnis geschaffen wird. Insbesondere bezieht es sich auf virtuelle, erweiterte und gemischte Realität. Virtual Reality (VR) bietet ein vollständig digitales Erlebnis, bei dem man mit Headsets in eine computergenerierte Welt eintreten. Augmented Reality (AR) überlagert digitale Objekte über Smartphone-Bildschirme mit der realen Welt. Mixed Reality (MR) ist eine Erweiterung von AR. Hier können Benutzer mit digitalen Objekten interagieren, die sich in der realen Welt befinden.

Diese Technologien gibt es bereits seit einigen Jahren, doch beschränken sie sich größtenteils auf die Welt der Unterhaltung - mit Oculus Rift- und Vive-Headsets, die den neuesten Stand der Videospiele bieten, und Smartphone-Funktionen wie Kamerafilter und Pokemon Go Spiele, die die sichtbarsten Beispiele für AR darstellen.

Ab 2020 wird sich all dies ändern, da die Unternehmen die Fülle der aufregenden Möglichkeiten nutzen, die die beiden aktuellen Formen der XR bieten. Virtuelle und erweiterte Realität werden für Schulungen und Simulationen immer häufiger genutzt und bieten neue Möglichkeiten für die Interaktion mit Kunden.

Die Streaming Revolution

Auch in 2020 wird es mit weiteren Streaming Diensten weitergehen, die das Konsumieren von TV, Serien und Filmen bis jetzt drastisch verändert haben. Netflix hat zum Beispiel mehr als 139 Millionen Abonnenten, die jeden Monat dafür zahlen, jederzeit auf gewünschte Inhalte ohne Werbung zugreifen zu können.