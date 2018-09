später lesen Ab 45 Euro DSL-Internet mit Super-Vectoring gestartet FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Mit der neuen Super-Vectoring-Technologie sind an DSL-Anschlüssen bis zu 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s) möglich. Solche schnellen Anschlüsse sollen bis Ende 2018 in 15 von rund 40 Millionen Haushalten in Deutschland verfügbar sein, berichtet „heise online“. dpa