Aus dem Netz auf die Straße : E-Bikes mieten statt kaufen

Hamburg Elektro-Fahrräder sind derzeit ebenso gefragt wie E-Autos. Weil sie recht kostspielig sind, gibt es sie auch zur Miete. Einfach online bestellen, liefern lassen, fertig. Aber macht sich das bezahlt?

Bei den Verträgen sollte man sich aber schon die Zeit nehmen, das Kleingedruckte zu studieren, um zu wissen, was genau Service, Garantie und Diebstahlschutz leisten, und wie lang die Kündigungsfristen sind. Nicht immer seien alle Eventualitäten abgedeckt, sagt Simone Warnke vom Onlinemagazin „Inside-digital.de“ Und man sollte man für sich durchrechnen, ob sich das Mietmodell im Gegensatz zum Kauf lohnt. „Wer das E-Bike länger als ein Jahr nutzen will, zahlt auf jeden Fall drauf.“

Und es kommt oft auch auf den eigenen Wohnort an. Der Anbieter Smafo etwa trete bislang nur in den Kreisen Paderborn und Bielefeld auf, so Brack. Der ADAC dagegen sei schon in über 20 Städten vertreten. Andere Dienstleister wie Grover oder Otto Now lieferten Leih-E-Bikes bundesweit aus.