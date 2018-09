Für mehr Ordnung und Übersicht im E-Mail-Postfach sind Unterordner hilfreich. Darin können Mails für späteren Gebrauch archiviert werden, berichtet das „PC Magazin“ (10/2018). So wird der Posteingang wieder übersichtlicher, wichtige Schreiben gehen aber nicht verloren. dpa

Die Unterordner können zum Beispiel „wichtige Mails“, „Vertragsunterlagen“ und „zur Bearbeitung“ heißen. Unterordner lassen sich in allen gängigen E-Mail-Programmen wie Outlook, Thunderbird oder Apple Mail anlegen. In der Regel reicht dafür ein Rechtsklick auf das Posteingangssymbol. Hier wird die Option „Neuer Ordner“ ausgewählt und dann ein Name festgelegt.