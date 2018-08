Ein ausführlicher Guide für neue Online Casino Spieler

Glücksspiele sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden immer beliebter geworden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand, denn während es Spielautomaten und andere Casino-Klassiker früher nur in landbasierten Casinos und Spielhallen gab, kann man die beliebten Spiele heute auch ganz bequem von zu Hause aus genießen.

Online Casinos erfreuen sich mittlerweile sehr großer Beliebtheit und jedes Jahr gibt es neue Anbieter auf dem Markt, die mit einer großen Auswahl und hohen Gewinnchancen werben. Für Neulinge in der Glücksspielwelt kann gerade dies aber oftmals sehr verwirrend sein, denn hier stellt sich die Frage, wie man das passende Online Casino auswählt, worauf man achten sollte und welche Wahl am meisten Sinn macht. Bei der Antwort auf diese Frage gibt es zahlreiche Faktoren zu bedenken, damit Sie in jedem Fall das richtige Casino für Ihre Wünsche und Ansprüche finden.

Die Auswahl an Spielen und das allgemeine Angebot

Der Glücksspielmarkt wird jedes Jahr von unzähligen neuen Online Casinos überschwemmt, die immer neue Spiele und Optionen im Angebot haben. Hier hat man die Qual der Wahl, denn die Auswahl ist hier geradezu gigantisch. Als Spieler sollte man hier besonders darauf achten, welche Spiele und Hersteller das jeweilige Casino anbietet, denn nicht jedes Online Casino bietet hier die gleiche Auswahl. Um sich hier zu entscheiden, muss man natürlich erst einmal herausfinden, welche Spiele einem besonders gut gefallen und liegen. Glücklicherweise bieten die meisten Online Casinos kostenlose Testversionen von verschiedenen Spielen an, bei denen man zwar normalerweise kein Geld verdienen kann, aber die Möglichkeit hat, die Spiele ganz ohne Anmeldung und Risiko auszuprobieren. Sobald man herausgefunden hat, welche von ihnen einem am besten gefallen, kann man anschließend gezielt nach Online Casinos suchen, welche die gewünschten Betreiber und Spiele anbieten, damit man in jedem Fall ein perfektes Spielerlebnis genießen kann.

Die meisten Online Casinos fokussieren sich auf die beliebten Slots, bei denen es sich um digitale Versionen der Spielautomaten handelt. Die Auswahl an unterschiedlichen Slots ist enorm, sodass zu praktisch jedem Thema einen Automaten gibt und jeder etwas für seinen Geschmack finden kann. Besonders beliebt sind hier beispielsweise Slots der Hersteller Microgaming, NetEnt und Play'N GO, welche eine große Bandbreite an verschiedenen Slots bieten. Doch die Slots sind schon lange nicht mehr alles, was ein Online Casino zu bieten hat. Wer nämlich außerdem Interesse an Casino-Klassikern wie Poker, Blackjack oder Roulette hat, kann sich auch gern ein Casino aussuchen, das diese Spiele als Live-Version anbietet. Dabei leitet ein echter Croupier das Spiel, welches meist über ein Live-Video angezeigt wird. So kann man die Atmosphäre eines echten Casinos direkt bei sich im Wohnzimmer erleben.

Sicherheit und Seriosität sind ein Muss

Natürlich ist es sehr wichtig, welche Spiele ein Online Casino anbietet und welche Hersteller es vertritt, doch dies ist bei Weitem nicht alles, worauf man als Spieler in einem Online Casino achten muss. Bevor man sich auf einer Plattform anmeldet, sollte man sich immer vorab informieren, ob man sich hier sicher fühlen kann. Seriöse Online Casinos findet man auf Seiten wie neueonline-casinos.com, und es gibt einige Faktoren und Punkte, die gute Online Casinos erfüllen müssen. Der erste Punkt, der auf den Sie als Spieler achten sollten, ist die passende Lizenz des Anbieters. Jedes seriöse Online Casino sollte eine gültige EU-Lizenz vorweisen können, die es dazu berechtigt, in Europa Glücksspielplattformen zu betreiben. Denn nur mit einer solchen Lizenz wird ein Casino garantiert durch die strengen EU-Richtlinien reguliert, sodass Sie sicher seien können, dass es hier in Bezug auf Datenschutz, Ausschüttungsquoten und Fairness mit rechten Dingen zugeht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist die Auswahl an Zahlungsmethoden. Nicht jedes Online Casino bietet dieselben Möglichkeiten. So gibt es einige Casinos, die beispielsweise nur Einzahlungen per Banküberweisung akzeptieren. Aus diesem Grund sollten Sie auch darauf achten, ob verschiedene Zahlungsmöglichkeiten wie PayPal, Skrill, Paysafe Card, Neteller oder Kreditkartenzahlungen angeboten werden, damit Sie in jedem Fall die von Ihnen gewünschte Zahlungsmethode nutzen können. Dies ist auch für etwaige Auszahlungen wichtig, denn bei manchen Zahlungsarten kann es länger dauern und komplizierter sein, Ihr Geld zu erhalten. Zusätzlich dazu ist die gewählte Zahlungsmethode auch ein Sicherheitsfaktor, denn viele Online-Zahlungsdienste bieten heutzutage weit mehr Sicherheit als eine gewöhnliche Banküberweisung.

Kundenservice und Gesamteindruck

Auch der angebotene Kundenservice ist ein wichtiger Faktor. Sollten beim Spielen oder bei Zahlungen Probleme auftreten, ist es wichtig, dass Sie schnell einen Ansprechpartner haben. Achten Sie also bei Ihrer Wahl darauf, ob das jeweilige Online Casino viele Mitarbeiter zur Verfügung hat, gern auch einen 24-Stunden-Support, und welche Kontaktmöglichkeiten es gibt.

Wenn die Aspekte zur Sicherheit abgedeckt sind, ist es letztendlich außerdem entscheidend, wie es um das Design der Website und das Angebot steht. Wenn Sie sich beispielsweise nur schwer auf der Seite zurechtfinden, wird sich dies negativ auf Ihr Spielerlebnis auswirken. Beim Angebot des Casinos sollten Sie auch auf den Anmeldebonus achten, der Ihnen kostenloses Startguthaben oder Freispiele einbringen kann. Hier ist es wichtig, dass das Angebot Ihren Ansprüchen und Wünschen entspricht und möglichst lukrativ ist.