Rückkehr des Klapphandys : Ein Blick auf das Motorola Razr

London Faltbare Smartphones sind der neueste Trend der Branche. Während Samsung, Huawei und Royole auf kleine Aufklapp-Tablets setzen, geht Lenovos Motorola Razr einen anderen Weg. Ein Erfahrungsbericht.

Im Gegensatz zur Konkurrenz liegen bei Motorola Raz r die Bildschirmflächen im zusammengeklappten Zustand ohne Spalt flach aufeinander. Motorola biegt das Display nicht um ein Gelenk, sondern legt den Falt-Bildschirm zwischen zwei außenliegende Scharniere. Beim Zusammenklappen dehnt sich das Display in einem tropfenförmigen Bogen an der Knickstelle im Gehäuse aus.

Das biegsame Hauptdisplay kommt auf eine Auflösung 2142 x 876 Pixel, das ist nicht einmal auf Full-HD. Stören tut das nicht. Das Bildseitenverhältnis von 21:9 ist ideal für das Abspielen von Filmen im Cinemavision-Format ohne dunkle Streifen am Bildschirmrand. Das kleinere zweite Display an der Außenseite kommt auf 600 x 800 Pixel.

In dem schmalen Gehäuse des Razr blieb wenig Platz für die Stromversorgung. Im Gehäuse stecken zwei Akkus, die zusammen auf magere 2500 Milliamperestunden (mAh) Kapazität kommen. Wie lange das im Alltag reicht, ließ sich in London nicht testen. Es bleibt nicht einmal Platz für eine herkömmliche SIM-Karte. Das Razr muss mit einer eSIM betrieben werden. Das schränkt die Provider-Auswahl ein, denn viele Discounter bieten noch keine eSIM-Profile an.

Wer sich jetzt in Deutschland auf die Wiederauferstehung des klassischen Klapphandys freut, muss noch einige Monate warten. Motorola will das Razr zunächst auf den Heimatmarkt USA bringen, in Europa sind zuerst die Kunden in Großbritannien und Italien dran. In Deutschland soll die Klappe irgendwann im dritten Quartal 2020 fallen.