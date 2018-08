später lesen Internet per Kabel Ein Switch erweitert den Router um LAN-Buchsen FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Auch wenn man beim Stichwort Heimnetzwerk meist an die drahtlose Variante (WLAN) denkt, spielt nach wie vor auch die kabelgebundene Variante (LAN) eine Rolle. Wer viele Geräte per Kabel anschließen möchte, aber zu wenige Buchsen am Router hat, sollte sich einen sogenannten Switch zulegen. dpa