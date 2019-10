Weniger Patronen-Verbrauch : Entwurfsmodus spart beim Drucken Tinte

Nicht jede Seite muss perfekt sein: Für den schnellen Druck zwischendurch bietet sich der sogenannte Entwurfsmodus an. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn.

Hamburg Kommt es bei einem Ausdruck nicht so sehr auf perfekte Optik an, bietet sich der Entwurfsmodus des Druckers an. In diesem wird die Druckqualität herabgesetzt. Das spart Tinte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mitunter gibt es auch die Funktion Sparmodus. Diese Modi kommen beispielsweise infrage, wenn man Notizen oder Retourenscheine ausdruckt, berichtet die Zeitschrift „Computer Bild“ (Ausgabe 21/19).