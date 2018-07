später lesen Polizei warnt vor Zahlung Erpressung nach angeblichem Pornoschauen FOTO: Sven Hoppe FOTO: Sven Hoppe Teilen

Geld an Erpresser zahlen oder sie schicken ein höchstpeinliches Webcamvideo an Freunde und Familie? Mit dieser Masche versuchen Erpresser per E-Mail, Empfänger zur Zahlung hoher Geldbeträge zu drängen. dpa