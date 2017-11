später lesen Neuer Button und Co. Facebook mit neuen Werkzeugen für gemeinnützige Spenden Teilen

Facebook will es künftig einfacher machen, für einen guten Zweck auf der Plattform zu Spenden aufzurufen. Künftig fallen dafür keine Gebühren mehr an, kündigte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg auf einem Forum für gemeinnützige Arbeit in New York an. dpa