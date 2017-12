später lesen „Bitte teilen...“ Facebook will Klick-Bettelei bestrafen FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Twittern

Teilen



Facebook will einigen der nervigsten Beiträgen im sozialen Netzwerk an den Kragen. Wie das Unternehmen in einem Blogeintrag erklärt, sollen Posts, die zum Markieren, Teilen oder Abstimmen mittels Emojis aufrufen, künftig weniger prominent angezeigt werden. dpa