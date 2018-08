später lesen Inoffizielle Version Fans basteln Nachfolger für „Day of the Tentacle“ FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Twittern

Teilen



Der Adventure-Spieleklassiker „Day of the Tentacle“ ist zurück - zumindest in einer inoffiziellen Ausgabe. Fans des Lucasarts-Titels aus den 1990er Jahren haben mit „Return of the Tentacle - Prologue“ neuen Spielstoff mit den Figuren von einst programmiert. dpa