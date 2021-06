So geht's : Farbbalance beim Apple TV einstellen

Berlin Wer ein Apple TV und ein neueres iPhone hat, kann jetzt ganz einfach die Farbeinstellungen der Streaming-Box an den eigenen Fernseher anpassen.

Aber was passiert da eigentlich? Vereinfacht gesagt: Die Kameras an der Front des iPhones messen die Farbdarstellung des Bildschirms und vergleichen was auf dem Bildschirm ankommt damit, was das Apple TV darstellen soll. In der Summe wird dann das Apple TV so eingestellt, dass auf dem Bildschirm die beabsichtigte Farbmischung ankommt. Also analog zu einer Brille, die ja auch weder die Augen, noch die Realität verändert.