Spieletest : Fifa 20: Fußballkunst im Stadion und auf der Straße

Der Story-Modus um das britische Talent Alex Hunter ist erzählt und beendet. In diesem Jahr präsentiert Electronic Arts seine Fußballsimulation Fifa mit einem Straßenfußball-Modus.

Was gibt’s Neues bei Fifa? Eine in jedem Herbst aktuelle Frage für viele Fans des virtuellen Fußballs, denn technisch sind die Unterschiede zur Vorjahresversion jedes Mal marginal. Auch wer heute zu Fifa 19 oder 18 greift, erlebt keinen total aktuellen, aber nichtsdestotrotz hervorragenden Fußball. Warum als Fifa 20 - wie immer zum Vollpreis?

Und die Technik? Mehr als Feintuning ist gar nicht möglich. Die Marke Fifa ist eine Plattform für einen Riesenmarkt vom Bildschirm zuhause bis zu höchstdotierten E-Sports-Meisterschaften mit Profis. Niemand will vor diesem Hintergrund die totale Revolution der Steuerung.

Neu dabei ist der Straßenfußball. Er heißt Volta. Der Spieler kann in die Freestyle-Atmosphäre der Straße eintauchen und mit vereinfachten Flicks und Spezialbewegungen, neuen Flair-Animationen oder die Option, Banden als Mitspieler einzusetzen, völlig anders spielen als in den Arenen. Hier ist Party angesagt. Wem das bekannt vorkommt: Die Idee ist in der Tat nicht neu, es gab bereits vor Jahren den Ableger Fifa Street.