Verwenden Sie nur zuverlässiges Hosting : File-Sharing Abmahnung für maximale Sicherheit

Cloud Storage ist in den letzten Jahren zu einer sehr beliebten Aktivität geworden. In gewisser Weise bietet Ihnen dies virtuellen Raum für die Speicherung einiger Ihrer Dateien. Sie lassen etwas Speicherplatz auf dem Primärspeicher Ihres Geräts frei. Mit Cloud-Storage können Sie alle Arten von Dateien und Daten speichern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Denken Sie an Bilder, Videos, Audios, Dokumente und Podcasts. Die Option ist nicht begrenzt. So sehr die Cloud-Speicherung jedoch zu einem Thema in der Computerwelt geworden ist, gibt es bestimmte Warnhinweise zur Dateifreigabe, die beachtet werden müssen.

Weiter wird auf die Gefahr von Cloud-Storage oder jeder Form von File-Sharing im weiteren Sinne hingewiesen. Zunächst einmal könnte der Online-Dateitausch ein riskantes Geschäft sein. Sie setzt Sie bei Bedrohungen Ihres Computers mehreren Hacks und Datenverlusten aus. Dies ist jedoch ein Grund, warum Cloud Storage auch nützlich ist. Mit Cloud-Storage können Sie überall und jederzeit auf Dateien zugreifen, selbst wenn Ihr Gerät ausfällt.

In diesem Artikel suchen wir bei SF nach der besten Möglichkeit, Dateien sicher über das Internet auszutauschen, ohne unsere Privatsphäre zu gefährden.

Verwenden Sie nur zuverlässiges Hosting

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Dateien über das Internet austauschen können. Bestimmte Websites erlauben es Ihnen, Multimedia-Inhalte von Ihrem Gerät auf deren Websites hochzuladen. Aber natürlich wissen wir alle, dass nicht alle diese Websites gesichert sind.

Es gibt auch die Möglichkeit, Dateien per E-Mail auszutauschen. Es gibt jedoch Beschränkungen hinsichtlich der Größe der Dateien, die Sie freigeben können. Normalerweise dürfen Sie beim Austausch von Dateien per E-Mail nicht mehr als 25 MB überschreiten. Was auch immer Sie tun, die allgemeine Faustregel, insbesondere beim Hochladen von Inhalten auf andere Websites, ist die Verwendung einer Plattform, die zuverlässig ist und maximale Sicherheit bietet. Zum Beispiel müssen Sie die Qualität des verwendeten Servers beachten. Die besten Server verwenden eine Form der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die die Privatsphäre der Benutzer nicht gefährdet.

Wenn der Server der Website angibt, dass er an Orten wie Europa gehostet wird, bedeutet dies, dass die Website europäischen Vorschriften unterliegt, die besagen, dass die Daten in keiner Weise an Dritte weitergegeben werden dürfen. Zweitens: Wenn Sie Dateien über eine Website austauschen müssen, empfehlen wir Ihnen, diese vor allem an eine Cloud-Storage-Plattform wie Dropbox, Google Drive und OneDrive zu senden. Wir raten Ihnen davon ab, Dateien direkt von Ihrem Gerät auf eine Website hochzuladen.

Die Server dieser Plattform sind sehr sicher. Es gibt eine hochentwickelte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und bestimmte Überprüfungen, die Hacker daran hindern, einfach einzubrechen und Zugang zu wichtigen Dokumenten zu erhalten.

Sie möchten jedoch nicht alle Ihre sensiblen Dateien auf diese Plattformen übertragen. Keine Plattform ist 100% sicher.

Sicherheitsprogramme verwenden

Eine der File-Sharing Abmahnungen zum Austausch von Dateien ist die Verwendung von Sicherheitstools von Drittanbietern, wenn Sie wissen, dass Sie viele Dateien online austauschen würden. In diesem Zusammenhang legen wir Antiviren-Software beiseite. Das liegt daran, dass sie die Benutzerdaten nicht schützen, sondern nur verhindern, dass Sie infizierte oder bösartige Dateien herunterladen, die Ihr Gerät abschalten könnten.

Sicherheitsprogramme hingegen helfen Ihnen, bösartige Dateien zu identifizieren, die getarnt sind, um Ihre persönlichen Daten zu stehlen, nachdem sie installiert wurden. Hacker nutzen diese Sicherheitslücken, um sich Zugang zu Ihren Geräten zu verschaffen, ohne dass der Benutzer überhaupt davon weiß. Die Installation von Sicherheitsprogrammen schützt Sie manchmal vor Malware und minimiert so das Risiko einer Gefährdung der Sicherheit.

Vermeiden Sie die gemeinsame Nutzung hochsensibler Materialien

Wir haben über die gemeinsame Nutzung von Clouds, die Verwendung zuverlässiger Plattformen und Sicherheitsprogramme gesprochen. All dies leistet gute Arbeit bei der Minimierung des Risikos von Sicherheitshacks. Die größte File-Sharing Abmahnung bei der gemeinsamen Nutzung von Dateien besteht jedoch darin, sich der Art der Dateien bewusst zu sein, die Sie über das Internet an Benutzer weitergeben. Der beste Weg, das Risiko eines erzwungenen Zugriffs zu vermeiden, besteht darin, vorsichtig mit der Art der Dateien umzugehen, die Sie freigeben, unabhängig davon, welche Website Sie benutzen.

Vertrauliche Informationen, insbesondere solche, die finanzielle Informationen beinhalten, sollten niemals mit jemandem geteilt werden, dem Sie nicht vertrauen. Auch sollten Sie keine illegalen oder raubkopierten Dokumente herunterladen. Falls Sie erwischt werden, droht Ihnen wahrscheinlich eine gewisse Strafe.

Schließlich sollten Sie bei der Art der Software, die Sie installieren, vorsichtig sein. Bestimmte Antivirenprogramme sind getarnte Malware. Abgesehen davon, dass sie Ihren Computer auf Viren scannen, stehlen sie auch Informationen von Ihnen. Wenn Sie Online-Angriffe auf ein Minimum reduzieren wollen, ist es wichtig, dass Sie auch über die Trends beim Dateiaustausch auf dem Laufenden bleiben.

Schlussfolgerung