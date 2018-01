später lesen Grafikgenuss in 4K-HDR Final Fantasy XV für PC braucht bis zu 155 Gigabyte Speicher FOTO: Square Enix FOTO: Square Enix Teilen

Twittern

Teilen



Die PC-Version von Final Fantasy XV kommt am 6. März in den Handel. Für maximale Details und HDR in 4K-Auflösung ist allerdings leistungsstarke Hardware nötig. dpa