Tipps für schönere Fotos : Fotografie: Der Stillstand der Zeit

Durch aktuelle Smartphones hat mittlerweile jeder die Möglichkeit bekommen schöne Bilder zu kreieren. Viele kaufen sich dennoch eine teure Systemkamera in der Hoffnung, dass sie bessere Bilder machen. Doch die Enttäuschung ist meist groß: Die Bilder sehen nicht besser aus als mit dem Smartphone.

Mit der Fotografie kann man seine eigenen Kunstwerke schaffen und alltägliche Momente festhalten und zu seinen machen. Im digitalen Zeitalter lassen jedoch viele ihre Bilder auf der Festplatte vergammeln und vergeuden so schönes Potenzial. Dabei könnte man einfach ein Bild auf einer Fotoleinwand drucken lassen, um dieses in der Wohnung aufzuhängen oder an Freunde bzw. Familie zu verschenken.