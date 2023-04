Podcast: Porta - Das Tor zur Geschichte Französische Revolution: Als 1789 Flüchtlinge in Trier aufgenommen wurden

Viele dieser sogenannten „émigrés“ kamen in den grenznahen Städten unter; so auch in Trier, das sich bald zu einem Flüchtlingszentrum entwickelte - bis 1794, als die Stadt im Zuge des Ersten Koalitionskrieges zwischen dem revolutionären Frankreich und ihren Gegnern von den Franzosen besetzt wurde. Wie ist es den Flüchtlingen damals hier ergangen? Welche Erinnerungen bleiben an sie? Jort Blazejewski vom Stadtarchiv Trier hat hierzu intensiv geforscht, seine Dissertationsarbeit wird demnächst erscheinen. Über das, was damals hier passierte, hat sich nun der Historiker mit volksfreund.de in unserem Geschichts-Podcast unterhalten.