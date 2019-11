Für iPhone und iPad : Game-Charts: Eigener Tattoo-Shop und Pferde-Abenteuer

Bei dem Tattoo-Simulationsspiel betreiben Nutzer ihren eigenen Tattoo-Shop und werden durch anspruchsvolle Formen auf die Probe gestellt.

Berlin Tätowierungen liegen im Trend - nicht nur in der Hipster-Szene, sondern auch bei Gamern. Letzte Woche noch gar nicht in den iOS-Charts vertreten, landet „Ink Inc. - Tattoo Tycoon“ diesmal auf Platz zwei. Wer übernimmt die übrigen Spitzenpositionen?

„Minecraft“ und „Plague in“ bleiben auch in dieser Woche die unangefochtenen Spitzenreiter der Game-Charts. Aber hoch in der Gunst der iOS-Gamer steht unter anderem die aktuelle Nummer eins in Casual „Ink Inc. - Tattoo Tycoon“.

Bei dem Tattoo-Simulationsspiel betreiben Nutzer ihren eigenen Tattoo-Shop und werden durch anspruchsvolle Formen auf die Probe gestellt.

Ebenfalls sehr beliebt ist das Rollenspiel „Mein Pferde-Abenteuer“, bei dem sich Nutzer auf einen Sommer voller Abenteuer freuen und mit dem Lieblingspferd zum Rennchampion werden können.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Pou Paul Salameh 2,29

4 Evertale ZigZaGame Inc. 0,49

5 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29

6 Doodle Jump Lima Sky 0,49

7 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

8 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29

9 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

10 Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar Games 7,99

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Rescue Cut - Rope Puzzle MarkApp Co. Ltd kostenlos

2 Brain Out EYEWIND LIMITED kostenlos

3 Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. kostenlos

4 Hunter Assassin RUBY OYUN VE YAZILIM DANISMANLIK kostenlos

5 Call of Duty®: Mobile Activision Publishing, Inc. kostenlos

6 Tennis Clash: Spiel der Meiste Wildlife Studios kostenlos

7 Barber Shop! MADBOX kostenlos

8 Sand Balls SayGames LLC kostenlos

9 Homescapes Playrix kostenlos

10 Farmers.io Voodoo kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Meridian 157: Kapitel 1 NovaSoft Interactive Ltd 2,29

4 The Room Fireproof Games 1,09

5 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29

6 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

7 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99

8 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99

9 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

10 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

Meistgeladene iPad-Apps