Game Charts: Kochende Leidenschaft und Bälle zusammenbringen

Kreativität zählt neben Geschick wohl zu den Eigenschaften, die am häufigsten bei mobilen Spielen gefragt ist. Auch der Titel „Cooking Fever“ verlangt einigen Einfallsreichtum. dpa

Was lässt sich wie am leckersten kombinieren? Bei „Cooking Fever“ sind gute Ideen gefragt. Unter Zeitdruck sollen Hauptgerichte und Desserts hergestellt werden. Über 100 Zutaten und 20 Locations stehen dem Nutzer zur Auswahl, um die Leckereien zuzubereiten.

„Love Balls“ ist dagegen eher ein Spiel für Zocker, die ihre Geschicklichkeit testen wollen. Ziel ist es, eine Linie mit einem virtuellen Stift so zu zeichnen, dass Bälle aufeinander treffen. Je kürzer die Linien, desto mehr Punkte erhält der Anwender. Insgesamt gibt es über 100 knifflige Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. In manchen Levels müssen sogar mehrere Linien gezeichnet werden, um sein Ziel zu erreichen.

Fantasie gepaart mit einer gewissen Kombinationsgabe braucht der Spieler bei „Bring you Home“. Im Mittelpunkt steht die außerirdische Figur Polo, die auf der Suche nach seinem entführten Haustier ist und dabei durch verschiedene Welten reist. Das Besondere: Der Nutzer kann die unterschiedlichen Levels selbst kontrollieren, indem er zurückgeht und auf anderem Weg versucht, die Aufgabe zu lösen.

Meistgekaufte iPhone Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

2 Minecraft Mojang 7,99

3 Nuclear inc 2 Dmitry Lomakin 1,09

4 Doodle Jump Lima Sky 0,49

5 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

6 Oddmar Mobge Ltd 5,49

7 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09

8 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49

9 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

10 Bring You Home Alike Studio 3,49

Meistgeladene iPhone Games



1 Love Balls Super Tapx kostenlos

2 Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. kostenlos

3 Helix Jump Voodoo kostenlos

4 Rise Up Serkan Ozyilmaz kostenlos

5 Fortnite Epic Games kostenlos

6 ApoRed - Das Spiel Hakan Zirek kostenlos

7 Snake VS Block Voodoo kostenlos

8 Flip the Gun - Simulator Game Playgendary kostenlos

9 Impossible Bottle Flip tastypill kostenlos

10 Baseball Boy! Voodoo kostenlos

Meistgekaufte iPad Games



1 Minecraft Mojang 7,99

2 Oddmar Mobge Ltd 5,49

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49

5 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

6 The Room Fireproof Games 1,09

7 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49

8 Bring You Home Alike Studio 3,49

9 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

10 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99

Meistgeladene iPad Games



1 Love Balls Super Tapx kostenlos

2 Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. kostenlos

3 Helix Jump Voodoo kostenlos

4 Fortnite Epic Games kostenlos

5 Miraculous Ladybug&Cat Noir Crazy Labs kostenlos

6 Impossible Bottle Flip tastypill kostenlos

7 Cooking Fever Nordcurrent kostenlos

8 Rise Up Serkan Ozyilmaz kostenlos

9 ApoRed - Das Spiel Hakan Zirek kostenlos

10 MMX Hill Dash 2 Hutch Games Ltd kostenlos