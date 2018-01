Game-Charts: Mit „Dune!“ hoch springen und weich landen

Springen, laufen, rennen und fliegen: Die iOS-Nutzer können sich austoben. Deswegen erobern Spiele die Charts, bei denen Wettkampf und Abenteuer Hand in Hand gehen. dpa

Unter den meistgeladenen iPhone-Spielen führt „Dune!“ das Ranking an. Nutzer müssen dabei in die Höhe springen, um Punkte zu erhalten. Allerdings müssen sie auch gut landen. Wer aber hoch hinaus will, kann tief fallen. Das gilt es zu vermeiden. Die neue Version stellt die Spieler jedoch vor größere Herausforderungen.

Bei den kostenpflichtigen Spielen erfreut sich derzeit „Minecraft“ großer Beliebtheit. Denn es verspricht Abenteuer und kreatives Vergnügen. Die Spieler bekommen die Möglichkeit, zufällig generierte Welten zu entdecken und darin Häuser, Waffen oder Rüstungen herzustellen. Diese brauchen sie, um gefährlichen Kreaturen standzuhalten.

Ein Abenteuer anderer Art bietet das Spiel „Sonic Runners Adventure“ (3,49 Euro). Hierbei können die iPhone- und iPad-Nutzer über Straßen und Plattformlevel rennen. Auch heben sie in die Lüfte ab, wenn sie entsprechenden Charaktere aktivieren. Schließlich hat jeder von ihnen seine eigenen einzigartigen Fertigkeiten. Diese sind auch notwendig, um Dr. Eggman zu besiegen.

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

4 Bridge Constructor Portal Headup Games GmbH&Co KG 5,49

5 Sonic Runners Adventure Gameloft 3,49

6 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49

7 Assassin's Creed Identity Ubisoft 4,99

8 This War of Mine 11 bit studios s.a. 16,99

9 Life Is Strange SQUARE ENIX INC 3,49

10 Day of the Tentacle Remastered Double Fine Productions, Inc. 5,49

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Dune! Voodoo kostenlos

2 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos

3 Toon Blast Peak Games kostenlos

4 Run Sausage Run! Crazy Labs kostenlos

5 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos

6 Subway Surfers Kiloo kostenlos

7 Piano Tiles 2™ Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos

8 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos

9 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos

10 Rider Ketchapp kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 The House of Da Vinci Blue Brain Games 5,49

3 Day of the Tentacle Remastered Double Fine Productions, Inc. 5,49

4 The Room Fireproof Games 1,09

5 Bridge Constructor Portal Headup Games GmbH&Co KG 5,49

6 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49

7 This War of Mine 11 bit studios s.a. 16,99

8 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

9 The Room Three Fireproof Games 4,99

10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Toon Blast Peak Games kostenlos

2 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos

3 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos

4 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos

5 Dune! Voodoo kostenlos

6 Subway Surfers Kiloo kostenlos

7 Puzzles - Puzzle-Spiel Easybrain kostenlos

8 Matchington Mansion: Match-3 Firecraft Studios kostenlos

9 Sonic Forces: Speed Battle SEGA kostenlos

10 Sid Meier's Civilization® VI Aspyr Media, Inc. kostenlos