Game-Charts: Pixelkunst und rennende Würstchen

Einmal ein Künstler sein. Davon träumen viele. Doch nicht jeder besitzt das Talent dazu. Muss man auch nicht, wie die Game-Charts in dieser Woche beweisen. dpa

Mit „Pixel Art - Malen nach Zahlen“ kann jeder zum Künstler werden. Die App bietet zahlreiche, täglich aktualisierte Vorlagen für jeden Geschmack zum digitalen Ausmalen. Außerdem eine große Auswahl an Werkzeugen und Farben zum Gestalten. Das einfache Prinzip macht es dabei möglich, die eigene Kreativität entspannt auszuleben. Die fertigen Kunstwerke können anschließend in sozialen Netzwerken oder per E-Mail geteilt werden. Die kostenlose Kreativ-App für jedermann landet unter den Top-Drei-Spielen für iPhone und iPad.

Auch das abgedrehte Spiel „Run Sausage Run!“ ist derzeit angesagt. Bei dem etwas makabren aber lustigen Highscore-Game geht es darum, als Würstchen möglichst lange zu überleben. Durch das richtige Timing und Verbiegen des Hotdog-Körpers muss der Spieler das eigene Zerschneiden oder Grillen verhindern. Durch eingesammelte Münzen können dabei nützliche Power-Ups freigeschaltet werden. Die unterhaltsame App bietet mehr als 500 witzige Wurst-Charaktere und schafft es auf Platz vier der kostenlosen iPhone-Apps.

Auch hoch im Kurs: „Puzzles - Puzzle-Spiel“ - ein klassisches Spiel für die ganze Familie. Mit einer großen Auswahl an Motiven in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Der Mystery-Puzzlemodus bietet außerdem eine zusätzliche Rätselmöglichkeit. Die App ist ebenfalls kostenlos verfügbar und belegt den dritten Rang bei den meistgeladenen iPad-Games.

Meistgekaufte iPhone Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

3 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

4 The End of the World by Sean Wenham Sean Wenham 1,09

5 Sonic Runners Adventure Gameloft 3,49

6 Goat Simulator Coffee Stain Studios AB 2,29

7 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49

8 Autobahn Police Simulator Aerosoft GmbH 2,29

9 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

10 Pou Paul Salameh 2,29

Meistgeladene iPhone Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Dune! Voodoo kostenlos

2 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos

3 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos

4 Run Sausage Run! Crazy Labs kostenlos

5 Toon Blast Peak Games kostenlos

6 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos

7 Balls Race Ketchapp kostenlos

8 Snake VS Block Voodoo kostenlos

9 Pro Darts 2018 iWare Designs Ltd. kostenlos

10 Subway Surfers Kiloo kostenlos

Meistgekaufte iPad Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49

3 The Room Fireproof Games 1,09

4 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

6 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49

7 Sonic Runners Adventure Gameloft 3,49

8 The Room Three Fireproof Games 4,99

9 The Room Two Fireproof Games 2,29

10 Life Is Strange SQUARE ENIX INC 3,49

Meistgeladene iPad Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos

2 Toon Blast Peak Games kostenlos

3 Puzzles - Puzzle-Spiel Easybrain kostenlos

4 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos

5 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos

6 Malen nach Zahlen: Malbuch Fun Games For Free kostenlos

7 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos

8 Pro Darts 2018 iWare Designs Ltd. kostenlos

9 Matchington Mansion: Match-3 Firecraft Studios kostenlos

10 Dune! Voodoo kostenlos