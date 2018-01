Game-Charts: Was für dicke Karren

Mit dicken Karren fahren - das hat in dieser Woche bei iPhone- und iPad-Spielern im Trend gelegen. Mit den folgenden Apps ist dies realitätsnah möglich: dpa

Teure Fahrzeuge können beim Charts-Neueinsteiger „GRID Autosport“ virtuell gefahren werden. Für 10,99 Euro erhält man die volle Version, muss keine Wartezeiten in Kauf nehmen oder Inn-App-Käufe tätigen. Dem Spieler soll realistisches Fahrverhalten geboten werden. Das Spiel punktet mit toller Grafik, klarem Sound und mit vielfältiger Steuerung. „GRID Autosport“ schafft es damit auf Platz 5 der iPhone-Bestseller.

Mit dem „Farming Simulator 18“ (5,49 Euro) kann der Alltag eines modernen Bauern nachempfunden werden. Eine offene Spielwelt ermöglicht es, ein landwirtschaftliches Unternehmen aufzubauen: Felder müssen bestellt, Vieh gepflegt und gefüttert sowie Forstwirtschaft betrieben werden. Ein Highlight des Spiels sind die 50 landwirtschaftlichen Maschinen, die detailliert den Originalen nachempfunden wurden. In dieser Woche findet sich das Spiel auf dem 7. Platz der iPad-Top-Ten wieder.

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

2 Minecraft Mojang 7,99

3 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

4 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

5 GRID Autosport Feral Interactive Ltd 10,99

6 Pavilion: Touch Edition Visiontrick Media AB 4,49

7 Doodle Jump Lima Sky 0,49

8 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49

9 Pou Paul Salameh 2,29

10 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Balls Race Ketchapp kostenlos

2 Finger Driver Ketchapp kostenlos

3 Kick the Buddy Chill Fleet kostenlos

4 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos

5 Dune! Voodoo kostenlos

6 Lauf, Würstchen, lauf! Crazy Labs kostenlos

7 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos

8 Toon Blast Peak Games kostenlos

9 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos

10 Snake VS Block Voodoo kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49

3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

4 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,99

5 Pavilion: Touch Edition Visiontrick Media AB 4,49

6 The Room Fireproof Games 1,09

7 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

8 GRID Autosport Feral Interactive Ltd 10,99

9 Antihero - Digital Board Game Versus Evil 5,49

10 Rusty Lake Paradise Rusty Lake 3,49

Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos

2 Toon Blast Peak Games kostenlos

3 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos

4 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos

5 KiKANiNCHEN-App KiKA von ARD und ZDF kostenlos

6 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos

7 Malen nach Zahlen: Malbuch Fun Games For Free kostenlos

8 Puzzles - Puzzle-Spiel Easybrain kostenlos

9 Dune! Voodoo kostenlos

10 Lauf, Würstchen, lauf! Crazy Labs kostenlos