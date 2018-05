Games-Charts: surreale Rätsel, Labyrinth- und Rollenspiele

Die iPhone- und iPad-Spieler mögen Abwechslung. Deswegen gibt es in dieser Woche einige Neulinge in den Charts. Sie nehmen jetzt den Kampf mit den Platzhirschen auf. dpa

In die Top-Ten der meistgekauften iPad-Games hat es das 2D-Spektakel „Homo Machina“ geschafft. ARTE Experience, der Entwickler des Spiels, ließ sich vom Werk des Wissenschaftspioniers Fritz Kahn inspirieren. Die App-Nutzer erwartet ein fantastisches Abenteuer voller surrealistischer Rätsel. Dabei bekommen sie einen tiefen Einblick in den menschlichen Körper und lernen, wie Nervenverbindungen, Blutgefäße und Venenklappen zusammenspielen.

Diesmal dabei ist auch die neue Version von „PAC-MAN“, eines der beliebtesten Games in der Spielhallengeschichte. Die kostenlose App bereitet iPhone-Nutzern derzeit viel Freude. Was sie tun müssen, ist ganz einfach: den PAC-MAN durch verschiedene Labyrinthe führen. Für außerordentliche Leistungen gibt es viele Punkte und sogar Extraleben. Wer mag, kann sich mit Freunden gemeinsam vergnügen. Der Mehrspielermodus macht es möglich.

Unter begehrtesten zehn iPhone-Spiele schaffte es zudem „Baldur's Gate II“. Die Nutzer schlüpfen auch in der Fortsetzung in eine Rolle und finden sich in einer Festung wieder, in der sie der Magier Irenicus festhält. Unter diesen Bedingungen müssen sich die Spieler behaupten. Denn es geht um nichts Geringeres als ihr Geburtsrecht.

Meistgekaufte iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

2 Minecraft Mojang 7,99

3 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

4 Oddmar Mobge Ltd 5,49

5 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

6 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09

7 Doodle Jump Lima Sky 0,49

8 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49

9 Homo Machina ARTE Experience 3,49

10 Baldur's Gate II: EE Overhaul Games 10,99

Meistgeladene iPhone-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Helix Jump Voodoo kostenlos

2 Love Balls Super Tapx kostenlos

3 Sky Rusher Voodoo kostenlos

4 Fortnite Epic Games kostenlos

5 Codycross - Kreuzworträtsel Fanatee kostenlos

6 PAC-MAN BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. kostenlos

7 Snake VS Block Voodoo kostenlos

8 Cash Show - Gewinne Geld! Zentertain Ltd. kostenlos

9 Rise Up Serkan Ozyilmaz kostenlos

10 The Cube - What's Inside ? Voodoo kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Minecraft Mojang 7,99

2 Baldur's Gate II: EE Overhaul Games 10,99

3 Oddmar Mobge Ltd 5,49

4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

5 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49

6 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

7 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99

8 Homo Machina ARTE Experience 3,49

9 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

10 Hidden Folks Adriaan de Jongh 4,49

Meistgeladene iPad-Games



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Love Balls Super Tapx kostenlos

2 Helix Jump Voodoo kostenlos

3 Codycross - Kreuzworträtsel Fanatee kostenlos

4 Fortnite Epic Games kostenlos

5 PAC-MAN BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. kostenlos

6 Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. kostenlos

7 Woody Puzzle Free Block Puzzle Games Inc kostenlos

8 The Sims™ Mobile Electronic Arts kostenlos

9 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos

10 Weave the Line Lion Studios kostenlos