Messe in Köln Große Ankündigungen, heiße Gerüchte: Die Neuheiten bei der Gamescom

Köln · Wie immer sind bei der Gamescom auch in diesem Jahr viele neue Spielekracher zu erwarten. Eine ganze Reihe von Neuerscheinungen steht bereits fest. Wir verraten, was in Köln bereits spielbar sein wird und was bisher nur ein Gerücht ist.

22.08.2023, 16:26 Uhr

Infos Spiele-Highlights der Gamescom 2023 Infos Foto: dpa/Oliver Berg

Von Torben Witek