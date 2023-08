MontanaBlack, Freiraumreh, Tanzverbot YouTuber und Streamer auf der Gamesom 2023 – noch mehr Termine für Fans bestätigt

Am 25. August findet das AMD Gaming Festival in Halle 7 der Gamescom statt, an dem wie bereits im Vorjahr wieder diverse Content Creator teilnehmen. So sind um 12:30 Uhr HandOfBlood und Papfi, sowie um 14:30 Uhr HoneyPuu und Reved vor Ort. HandOfBlood nimmt ebenfalls von 16 bis 17 Uhr an der Mitgliederversammlung des E-Sport-Teams Eintracht Spandau teil. Auch anwesend ist die Streamerin Shorty jeweils um 17 Uhr und um 18:30 Uhr.