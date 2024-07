Messe in Köln Das Wichtigste zur Gamescom 2024: Worauf können sich die Besucher freuen?

Dieses Mal findet die Gamescom vom 21. bis 25. August 2024 statt (Mittwoch bis Sonntag). Der erste Tag ist allerdings für Fachbesucher und Medienvertreter reserviert. Privatbesucher haben am Mittwoch nur in geringer Zahl Zugang zur Messe. Am Donnerstag und Freitag sind die Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr und am Samstag und Sonntag von 9 Uhr bis 20 Uhr.