Neuesheiten und Updates Die Spiele-Liste der Gamescom 2024: Das wird alles gezeigt

Natürlich sind auch die guten Bekannten dabei, auf die man sich sowieso jedes Jahr verlassen kann. An einem neuen EA Sports FC oder einem neuen Landwirtschafts-Simulator hat wohl auch in diesem Jahr niemand gezweifelt. Auf der Gamescom 2024 werden neben den großen Publishern außerdem viele kleinere Entwicklerstudios ihre Neuheiten präsentieren. Manches ist noch so sehr Zukunftsmusik, dass bisher niemand einen ungefähren Termin der Veröffentlichung genannt hat. Man darf gespannt sein, welche Neuigkeiten während der Messe enthüllt werden.