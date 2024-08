Messe in Köln Alle Infos zur Gamescom 2024: An diesen Tagen gibt es noch Tickets

Seit mehreren Jahren lädt die Gamescom in Halle 10.2 zur Zeitreise ein – in einer für Familien entspannten Atmosphäre. Fans alter Computerspiele können dort zum Beispiel an alten Spielautomaten „Pong“ spielen oder sich am C64 oder Amiga in alte 8bit- und 16-bit-Zeiten versetzen. Wer hingegen auf Konsolen steht, kann seine Spielefertigkeiten am Super Nintendo ausprobieren.