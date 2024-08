Mit Zug oder Auto Anreise zur Gamescom: Was muss man vorher wissen?

Das Messegelände in Köln und die Gamescom bieten mehrere Parkmöglichkeiten. Sie können einfach den Verkehrsleitschildern zu den Parkplätzen folgen, welche sich in der Nähe des Messegeländes befinden. Die Parkplätze sind direkt an die Eingänge angebunden. Auch Ladestationen für Elektroautos stehen im Umfeld der Messe zur Verfügung. Es ist ratsam, früh loszufahren, um den Berufsverkehr oder Staus aufgrund von Baustellen zu vermeiden. Köln kann besonders zur Gamescom sehr voll sein, daher könnte die Parkplatzsuche etwas Zeit in Anspruch nehmen. An Messetagen sollten sie mit hohem Verkehrsaufkommen rechnen. Darauf muss man einfach gefasst sein. Auch hier gilt: Wer vor Ende der Messe frühzeitig Heim fährt, geht dem aufkommenden Abreise-Verkehr weitestgehend aus dem Weg.