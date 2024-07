Einige große Neuheiten Gamescom 2024: Welche Spiele sind dieses Mal zu sehen?

Das heißt aber nicht, dass es bei älteren Spielen nichts zu entdecken gibt. Man denke nur an The Elder Scrolls Online, das zwar vor einem Jahrzehnt veröffentlicht wurde, seitdem aber immer wieder neuen Content anbietet und 2024 wieder auf der Gamescom dabei ist. Außerdem sind einige Releases zwar schon das ein oder andere Jahr alt, befinden sich seitdem aber im Early Access. Streng genommen ist die Vollversion also noch überhaupt nicht auf dem Markt. Aber solche Verwirrungen sind Gamer ja inzwischen gewohnt.