Branchenverband GAME : Gaming: Download schlägt Datenträger

Download statt Datenträger? Mehr als die Hälfte der Computer- und Konsolenspiele in Deutschland werden per Download gekauft. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Berlin Die Corona-Pandemie hat das Kaufverhalten von Gamerinnen und Gamern in Deutschland verändert. Menschen setzen vermehrt auf Spiele-Downloads. Naht nun das Ende der Datenträger?

Wer Spaß an Games hat, lädt sich seine Spiele gerne per Internetleitung herunter: So wurden im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der Computer- und Konsolenspiele (59 Prozent) in Deutschland per Download gekauft. Darauf weisen der Branchenverband GAME und der Marktforscher GfK hin.