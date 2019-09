Recommerce-Test : Gebrauchthandy-Händler sind oft seriös

Alles in Ordnung? Ein gebrauchtes Handy sollten Käufer gründlich untersuchen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn.

München Geprüfte Geräte in einem genau definierten Zustand: Dieses Versprechen geben Recommerce-Händler, die gebrauchte Smartphones verkaufen. Fünf dieser Spezial-Anbieter hat die Fachzeitschrift „connect“ unter die Lupe genommen (Ausgabe 10/19) und war „positiv überrascht“.

Die untersuchten Verkaufsplattformen seien „grundsolide“ und böten hochwertige Produkte mit präzisen Zustandsbeschreibungen an, so das Fazit der Tester. In der Stichprobe von 20 Geräten waren den Angaben zufolge nur drei Modelle dabei, mit denen die Tester nicht zufrieden waren. Aber selbst von diesen hätten die Experten nur ein Gerät definitiv zurückgeschickt. D