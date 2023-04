Podcast: Porta - Das Tor zur Geschichte Bollwerk, Kirche, Welterbe: Wie ein uraltes Trierer Stadttor die Jahrhunderte überdauerte

Eine für 2025 angekündigte Landesausstellung in Trier zum römischen Kaiser Marc Aurel - unter dessen Herrschaft die Porta erbaut wurde - könnte neue Erkenntnisse zum Grund der Bau des Stadttores liefern. Denn als die Porta Nigra um 170 nach Christus errichtet wurde, scheint sie militärisch nicht unbedingt notwendig gewesen zu sein. Das aber könnte doch nicht so gewesen sein. Ein weiteres Thema ist zudem die Gestaltung des Umfelds der Porta Nigra: Zu antiken Zeiten schloss das berühmte Stadttor die römische Stadt nach Norden ab, von der Porta führte eine Trasse Richtung Süden zum damaligen Zentrum Triers, dem Forum. Landseits erstreckten sich römische Grabfelder zu beiden Seiten der Straße Richtung Norden. In der Gegenwart ist die antike Ummauerung allerdings Geschichte, und an der Porta vorbei rauscht der Verkehr auf der heutigen Nordallee. Zudem ist der Vorplatz der Porta stadteinwärts eine zentrale Haltestelle des Öffentlichen Personennahverkehrs. Dies soll langfristig geändert werden. Welche Pläne die Stadt Trier realisieren will, lesen Sie hier.