Podcast Geschichte Vor 500 Jahren: Warum Ritter Franz von Sickingen die Stadt Trier erobern wollte

Vor 500 Jahren ist der Ritter an seiner Verletzung gestorben, auf Burg Nanstein in Landstuhl, etwa 100 Kilometer entfernt nahe Kaiserslautern. Sickingen hatte diese Burg erst kurz zuvor erworben und ausgebaut. Nach seiner Niederlage wurde Nanstein den Erben von Sickingen zurückgegeben. Diese bauten die Festung zu einem Renaissanceschloss um - das allerdings ebenfalls zerstört wurde, diesmal im Jahre 1668. Heutzutage finden in den erhaltenen Ruinen der Burg alljährliche Burgerlebnistage statt, die in diesem Jahr anlässlich des Jubiläums auch an den Tod des Ritters erinnerten (vom 5. bis 7. Mai 2023).