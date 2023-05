Geschichte zum Hören History-Podcast: Gräfin Loretta und der Trierer Kurfürst Balduin - Machtkampf im Mittelalter

1328 also entführte Loretta Balduin und erzwang von ihm nach wochenlanger Gefangenschaft und Verhandlungen, in die sich sogar Balduins Neffe Johann von Böhme einschaltete, die Herausgabe der umstrittenen Burg im Hunsrück sowie ein Lösegeld. Ein Stein mit Schrifttafel erinnert übrigens seit 2019 an die Gefangennahme von Balduin. Aufgestellt hat ihn die Litziger Bürgergesellschaft. Der Stein befindet sich am Moselufer in Traben (Litzig). Genau an dieser Stelle wurde Balduin während einer Schifffahrt von Trier nach Koblenz gefangen genommen und auf die Starkenburg gebracht.