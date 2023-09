Vor 100 Jahren Über eine Eifel-Schriftstellerin und den Skandal, den sie auslöste (Podcast)

Viebig selbst lernte in ihrem realen Leben schon früh andere Schauplätze als nur Trier kennen: Als sie acht Jahre alt ist, wird der Vater nach Düsseldorf versetzt, Viebig kann aber später nach Schulabschluss ein Jahr in der Eifel wohnen und nimmt dort viele Eindrücke auf. Dann stirbt der Vater, die Familie zieht nach Berlin weiter. Hier startet die junge Frau nach einem ersten Versuch, als Sängerin Fuß zu fassen, eine schriftstellerische Karriere und schafft schließlich im Jahr 1900 mit dem Roman „Das Weiberdorf“ den Durchbruch. Als Viebig ihren 70. Geburtstag feiert, wird sie in vielen Zeitungen gewürdigt - auch im Ausland. Der Nationalsozialismus stoppt ihre Karriere. Ernst, ihr einziger Sohn aus der Ehe mit dem jüdischen Verleger Friedrich Cohn (gestorben 1936) muss seiner Herkunft wegen nach Brasilien fliehen. Clara Viebig selbst bleibt in Berlin, publiziert aber kaum noch. Sieben Jahre nach Kriegsende stirbt sie 1952 in Berlin, praktisch vergessen.