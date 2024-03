Geschichte(n) zum Hören Peter Lambert: Eine berühmte Rose aus Trier und ihr Züchter (Podcast)

Kostenloser Kurs in Nells Park

Foto: dpa/Pia Bayer

Die Trierer Rosenfreunde veranstalten am Samstag, den 09. März, um 10 Uhr in Nells Park einen professionellen Rosenschnittkurs. Er besteht aus einem Theorie- und einem Praxisteil. Treffpunkt ist am Rautenstrauch-Pavillon in der Nähe des Ausgangs Dasbachstraße. Dieser Kurs wird geleitet von einer Rosenzüchterin, die seit Jahren die Beschäftigung mit Rosen und den Rosenschnitt zu ihrem Beruf gemacht hat. Der Kurs ist kostenlos, Interessierte bringen ein Notizbuch, robustes Schuhwerk, Handschuhe und eine scharfe Schere mit. Wer möchte, kann anschließend auch an der Rosenpflege im Stammbaumgarten mithelfen und sich das Konzept erklären lassen. Falls es am Samstag regnen sollte, gibt es einen Ersatztermin am 16. März – gleicher Ort, gleiche Uhrzeit. Kontakt: Dorothea Jungen, Trierer Rosenfreunde, Tel. 0171/925-6676.