Podcast: Geschichte zum Hören Adelheid von Besselich: Eine Mäzenin im spätmittelalterlichen Trier

Trier ist vor 500 Jahren Hauptort des gleichnamigen Kurstaats - eines weltlichen Territoriums entlang der Mosel unter der Herrschaft von Erzbischöfen. Die geistlichen Machtpolitiker spielen in der damaligen Zeit eine wichtige Rolle: Sie sind Teil der sieben Kurfürsten im mittelalterlichen Deutschland und damit verantwortlich für die Wahl der Könige des Reiches. Was Adelheid in dieser Zeit alles bewegte, wieso der mächtige Turm der St,-Gangolf-Kirche in Trier im Zentrum bis heute an sie erinnert, und wie sie die Heilig-Rock-Wallfahrt, ein historisches Großereignis vor rund 500 Jahren erlebte, erklärt Josefine Wittenbecher im Gespräch mit unseren Moderatoren: