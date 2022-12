Porta - das Tor zur Geschichte : History-Podcast: Gräfin Loretta und der Trierer Kurfürst - Machtkampf im Mittelalter

Trier Frauenpower im Mittelalter: Die junge Mosel-Gräfin Loretta von Sponheim nimmt im Jahre 1328 den mächtigen Trierer Kurfürsten und Erzbischof Balduin von Luxemburg gefangen. Mehr hierzu erfahrt ihr in unserem Geschichts-Podcast.

Wer war Loretta von Sponheim

Die junge Gräfin von Sponheim ist vermutlich um 1300 als Tochter von Johann von Salm geboren und bereits mit 15 oder 16 Jahren mit dem älteren Heinrich von Sponheim verheiratet worden. Doch dieser starb bereits 1323. Ein Jahr später starb auch Lorettas Schwager Johann II., der auf der Starkenburg an der Mosel residierte. Hier übernahm Loretta für ihren ältesten, aber minderjährigen Sohn Johann bis zu dessen Hochzeit und Übernahme der Regierungsgewalt im Jahre 1331 die Regentschaft über die Besitztümer der Sponheims im Hunsrück und an der Mosel.

Loretta legte sich 1328 mit einem mächtigen Gegner an: Der Erzbischof von Trier und zugleich Kurfürst des gleichnamigen Territorialstaats, der sich längs der Mosel von Trier bis nach Koblenz erstreckte, hatte auf Sponheimer Territorium im Hunsrück eine eigene Burg erbaut und war zu seiner Zeit alles andere als ein unbedeutender Herrscher: Balduin von Luxemburg war der jüngere Bruder von Kaiser Heinrich VII. sowie Onkel des späteren böhmischen Königs Johann der Blinde und dessen Sohnes, dem Kaiser Karl IV. Balduin gehörte zu den sieben „Kurfürsten“, die den deutschen Kaiser wählen durften. Er nahm somit während seiner langen Regentschaft (1307 bis 1354) Einfluss auf die Reichspolitik im 14. Jahrhundert - und er sicherte und erweiterte während seiner Amtszeit die Trierer Territorien mit Diplomatie und Waffengewalt. Mehr über Balduins Wirken als Kirchen- und Staatsmann gibt es in den Vorträgen eines Kolloquiums in Trier 2010 zu lesen , die von Reiner Nolden veröffentlicht wurden.

Die Gefangennahme Balduins 1328

1328 also entführte Loretta Balduin und erzwang von ihm nach wochenlanger Gefangenschaft und Verhandlungen, in die sich sogar Balduins Neffe Johann von Böhme einschaltete, die Herausgabe der umstrittenen Burg im Hunsrück sowie ein Lösegeld. Ein Stein mit Schrifttafel erinnert übrigens seit 2019 an die Gefangennahme von Balduin. Aufgestellt hat ihn die Litziger Bürgergesellschaft. Der Stein befindet sich am Moselufer in Traben (Litzig). Genau an dieser Stelle wurde Balduin während einer Schifffahrt von Trier nach Koblenz gefangen genommen und auf die Starkenburg gebracht.