Porta - das Tor zur Geschichte : History-Podcast: Als Paul von Hindenburg Trier besuchte

Trier Paul von Hindenburg, Reichspräsident der Weimarer Republik, ist wegen seiner Rolle bei der Machtergreifung der Nazis in Deutschland umstritten. Doch zu seinen Lebzeiten war er populär. 1930 besucht er Trier. Warum, und wie Hindenburg damals betrachtet wurde, erfahrt ihr in unserem Geschichts-Podcast.

Paul von Hindenburg besucht die Stadt Trier im Oktober 1930, zweieinhalb Jahre bevor der Weltkriegsgeneral und zweiter (und letzter) Reichspräsident der Weimarer Republik ebendiese mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler mit zu Grabe tragen sollte.

Und was er in der Stadt erlebt und gesagt hat, wie er empfangen wurde nach dem Ende der fast zwölfjährigen französischen Besatzungszeit, erklärt uns Simone Fugger von dem Rech vom Stadtarchiv Trier. Hindenburgs Besuch in Trier wird auch das Thema einer Ausstellung im Stadtarchiv sein. Mehr Infos hierzu in Kürze in diesem Beitrag.

Zur Person von Paul von Hindenburg

Paul von Beneckendorff und von Hindenburg wird 1847 in Posen in Westpreußen (heute Polen) geboren. Der Sohn eines preußischen Offiziers nimmt 1866 und 1870 an den Kriegen Preußens gegen Österreich und Frankreich teil und erlebt die Gründung des Deutschen Reiches. In diesem macht er beim Militär Karriere, bis er 1911 aus dem Dienst scheidet. 1914 wird er zu Beginn des Ersten Weltkrieges reaktiviert und übernimmt das Kommando über eine Armee in Ostpreußen. Mit seinem Sieg in der Schlacht von Tannenberg, durch den eine russische Invasion gestoppt wird, erlangt Hindenburg Popularität in Deutschland.

1916 wird er Chef der Obersten Heeresleitung und bestimmt damit mehr und mehr auch die politischen Entscheidungsprozesse des Reiches, bis er nach dem von ihm verlangten Waffenstillstand und Ende des Weltkrieges 1919 erneut in den Ruhestand tritt - und die Legende vom „Dolchstoß“ in den Rücken des Heeres verbreitet. 1925 lässt er sich zum Reichspräsidenten der neuen Weimarer Republik wählen, in diesem Amt wird er 1932 bestätigt. Ab 1930 fördert er die Regierung Deutschlands mittels präsidialer Notverordnungsrechte und höhlt damit die deutsche Demokratie aus (mehr zu Krise der Weimarer Republik bei der Bundeszentrale für politische Bildung). Am 30. Januar 1933 ernennt er Adolf Hitler zum Reichskanzler. Am 2. August 1934 stirbt Hindenburg. Seine Grabstätte liegt seit 1945 in Marburg/Lahn.

Zur Besatzungszeit in Trier und Umland 1920-1930

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs rücken zunächst US-amerikanische Truppen in Trier ein, welches damals als preußisch-deutsche Garnisonsstadt nahe der französischen Grenze liegt. Sie werden von französischen Einheiten abgelöst. Durch den Versailler Friedensvertrag 1919 wird bestimmt, dass das Rheinland für mehrere Jahre besetzt bleibt (weitere Infos zur Besatzungszeit siehe auch der Beitrag des LVR und regionalgeschichte.net). Nachfolgende Verträge legen die Dauer fest, in mehreren Etappen wird das Rheinland geräumt - Trier erst im Juli 1930. Auf den Abzug der Franzosen folgen sogenannte „Befreiungsfeier“ in den geräumten Gebieten, die von Paul von Hindenburg aufgesucht wurden.

Über Simone Fugger von dem Rech und das Stadtarchiv

Unser Podcast-Gast, Dr. Simone Fugger von dem Rech, ist seit 2021 die neue Leiterin des Stadtarchivs Trier. Vor ihrem Umzug nach Trier leitete die Wissenschaftlerin das Archiv und Kustodie der Hochschule für Bildende Künste in Dresden.

Geschichtspodcast Porta erscheint alle zwei Wochen

Der Volksfreund-Podcast erscheint alle zwei Wochen. Moderiert wird er von den Volksfreund-Redakteuren Alexander Wittlings und Miguel Castro.