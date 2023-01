Ausstellung im Stadtarchiv : History-Podcast: Als Hindenburg nach Trier kam

HIndenburg in Trier: 1930 besuchte der zweite (und letzte) Reichspräsident der Weimarer Republik die soeben von den Franzosen geräumte Stadt an der Mosel. Foto: Stadtarchiv Trier

Trier Jahrelang war Trier nach dem Ersten Weltkrieg von französischen Truppen besetzt. Als diese 1930 abziehen, ist der Jubel groß - und Anlass für den damaligen Reichspräsidenten und Weltkriegsgeneral Paul von Hindenburg, die „befreiten“ Gebiete aufzusuchen. Eine aktuelle Ausstellung im Stadtarchiv und unser Geschichts-Podcast nehmen sich des Themas an.

Paul von Hindenburg ist fast 90 Jahre nach seinem Tod umstritten, nach ihm benannte Schulen und Straßen tragen neue Namen. Der Grund: Der General und Reichspräsident gilt heutzutage als Steigbügelhalter für Adolf Hitler. 1933 ernannte er den Führer der Nationalsozialisten zum Reichskanzler - und trug nicht nur damit zum Ende der ersten deutschen Demokratie, an deren Spitze Hindenburg stand, bei.

Doch 1930 war das anders: Nur zweieinhalb Jahre vor Hitlers Machtergreifung war Hindenburg populär aufgrund seiner militärischen Erfolge im Ersten Weltkrieg. Und auch in Trier wurde der Ex-Soldat begeistert empfangen, als er 1930 zu Besuch an der Mosel weilte - die Region war jahrelang durch französische Truppen besetzt gewesen als Folge des Ersten Weltkrieges.

Was er hier an der Mosel erlebt und gesagt hat, wie er empfangen wurde, erklärt Simone Fugger von dem Rech, Leiterin des Stadtarchivs Trier, in der neuen Folge unseres Geschichts-Podcasts „Porta“. Ergänzend hierzu präsentiert das Stadtarchiv in einer aktuellen Ausstellung Fundstücke aus seinem Bestand zu diesem Besuch, wie beispielsweise Zeitungsausschnitte und Fotos.

Zur Person von Paul von Hindenburg

Paul von Beneckendorff und von Hindenburg wird 1847 in Posen in Westpreußen (heute Polen) geboren. Der Sohn eines preußischen Offiziers nimmt 1866 und 1870 an den Kriegen Preußens gegen Österreich und Frankreich teil und erlebt die Gründung des Deutschen Reiches durch Preußen und die anderen deutschen Staaten. In diesem geeinten Deutschland macht Hindenburg beim Militär Karriere, bis er 1911 aus dem Dienst scheidet. 1914 wird er zu Beginn des Ersten Weltkrieges reaktiviert und übernimmt das Kommando über eine Armee in Ostpreußen. Mit seinem Sieg in der Schlacht von Tannenberg, durch den eine russische Invasion gestoppt wird, wird Hindenburg im Deutschen Reich bekannt.

1916 wird der General Chef der Obersten Heeresleitung und bestimmt damit mehr und mehr auch die politischen Entscheidungsprozesse des Reiches, bis er nach dem von ihm verlangten Waffenstillstand und Ende des Weltkrieges 1919 erneut in den Ruhestand tritt - und die Legende vom „Dolchstoß“ in den Rücken des angeblich unbesiegten Heeres durch Sozialisten und Kommunisten verbreitet. Doch 1925 wird er zum Reichspräsidenten der neuen Weimarer Republik gewählt und in diesem Amt 1932 bestätigt.

Hindenburgs Besuch Ausstellung im Stadtarchiv Trier (mc) Der Besuch Hindenburgs ist Inhalt einer aktuellen Ausstellung im Foyer (bis 26. Februar) der Wissenschaftlichen Bibliothek und des Stadtarchivs Trier am Standort Weberbach 25 in der Innenstadt. Gezeigt werden historische Fotos und Zeitungsberichte sowie Dokumente zu den aufwändigen organisatorischen Details dieses Besuchs. So wurde damals extra ein neues Goldenes Buch der Stadt hergestellt. Zu sehen ist auch ein Brief des damaligen Oberrabbiners Adolf Altmann an den Trierer Oberbürgermeister Heinrich Weitz. Inhalt war die Beteiligung der jüdischen Gemeinde der Stadt an den Besuchsfeierlichkeiten - für Simone Fugger ein Beleg, dass jüdische Bürger in Trier damals nicht ausgeschlossen wurden. Altmann wurde 1944 ins KZ Auschwitz deportiert und dort ermordet. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Die Ausstellung ist Auftakt für eine Themenreihe des Stadtarchivs zu „Trier 1923-1933. Zwischen Demokratie und Diktatur“.

Ab 1930 fördert er mittels seiner präsidialen Notverordnungsrechte die Aushöhlung der deutschen Demokratie. Seine Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler 1933 ermöglicht die Nazi-Diktatur. Am 2. August 1934 stirbt Hindenburg. Seine Grabstätte liegt seit 1945 in Marburg/Lahn.

Besetzung von Trier bis 1930

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs rücken zunächst US-amerikanische Truppen in Trier ein, welches als preußisch-deutsche Garnisonsstadt nahe der französischen Grenze liegt. Sie werden von französischen Einheiten abgelöst. Durch den Versailler Friedensvertrag 1919 wird bestimmt, dass das Rheinland für mehrere Jahre besetzt bleibt. In mehreren Etappen wird das Rheinland geräumt – Trier erst im Juli 1930. Auf den Abzug der Franzosen folgen sogenannte „Befreiungsfeiern“ in den geräumten Gebieten, die dann von Paul von Hindenburg aufgesucht wurden.

Info Zur Person Foto: Stadtarchiv Trier Unser Podcast-Gast, Dr. Simone Fugger von dem Rech, ist seit 2021 die neue Leiterin des Stadtarchivs Trier. Vor ihrem Umzug nach Trier leitete die Wissenschaftlerin das Archiv und Kustodie der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Das Stadtarchiv Trier, welches an der Weberbach unter einem Dach mit der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt und der gemeinsamen Schatzkammer zu finden ist, bewahrt städtische Schriften, Bilder und Tondokumente auf. Zu den Beständen gehören 4000 Originalurkunden, Amtsbücher, Urkunden von Klöstern und Hospitälern, Zeitungen, Nachlässe und Bildersammlungen. Interessierte Bürger können auf die Bestände mit vorheriger Terminvereinbarung zugreifen, teilweise ist eine Online-Suche im Bestand möglich. Mehr zu den Angeboten und Öffnungszeiten des Stadtarchivs gibt es auf dessen Internetseite zu entdecken.

Geschichtspodcast Porta erscheint alle zwei Wochen

Der Volksfreund-Podcast erscheint alle zwei Wochen. Moderiert wird er von den Volksfreund-Redakteuren Alexander Wittlings und Miguel Castro.

