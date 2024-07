Spielenswert Götter, Prinzen, Städtebauer: 3 aktuelle Early-Access-Spiele

Was haben „Minecraft“, „Fortnite“ und „Baldur's Gate 3“ gemeinsam? Alle diese Millionenhits erschienen lange vor ihrem Release in einer sogenannten „Early-Access-Version“. Monate oder sogar Jahre tüftelten die Entwickler teilweise mithilfe der Fans an ihren Spielen, bis sie marktreif waren. Doch nicht hinter jedem Early-Access-Spiel steckt ein garantierter Hit. Wir zeigen drei Spiele, die von Anfang an ihr Geld wert sind.