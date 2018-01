später lesen Lautsprecher und Thermostate Google-Assistent unterstützt mehr als 1500 Smart-Home-Geräte FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Der in vielen Android-Smartphones und in den Google-Home-Geräten integrierte <a href="https://support.google.com/googlehome/table/7401014" target="_blank">Google Assistant</a> kann nun mit mehr als 1500 anderen Geräten kommunizieren. Diese Zahl hat die Firma aus Mountain View in den USA auf der Support-Seite des digitalen Assistenten veröffentlicht. dpa