„Listen to this Page“ Google Chrome für Android: Neue Vorlesefunktion integriert

Laut einem Bericht des Technikportals „9to5Google“ wird die Funktion „Listen to this Page“ („Diese Seite hören“) in der Version 125 von Google Chrome für Android eingeführt. Dieses Feature ermöglicht es den Nutzern, sich Texte von Webseiten vorlesen zu lassen. Die neue Funktion wird schrittweise für alle Chrome-Nutzer unter Android ausgespielt, so „Computer Bild“.