Umstrittenes Update Ärger rund um Google Maps: Autofahrer sind von Änderungen irritiert

Die Änderung ist noch ziemlich frisch, aber die Nutzer fällen in den sozialen Medien schon ein ganz schnelles Urteil. Die letzten Änderungen am Kartendienst Google Maps sind völlig daneben gegangen, lautet eine wiederkehrende Beschwerde. Der Internet-Gigant Google hat seine Karten nämlich gerade erst überarbeitet und das Layout in ganz neue Farben getaucht.