später lesen Gemeinsam an einem Dokument Googles G-Suite ohne Konto mitnutzen FOTO: Lukas Schulze

Google will die gemeinsame Arbeit an Dokumenten in der professionellen Online-Office-App G-Suite erleichtern. Nutzer ohne Google-Konto sollen auf Einladung an Textdokumenten (Docs), Tabellen (Sheets) oder Präsentationen (Slides) mitarbeiten können. dpa