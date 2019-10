Nachhaltigkeit im Netz : Grüne Internetdienste denken an die Umwelt

Grüne Internetdienste denken an die Umwelt

Strom aus C02-neutralen Quellen wie Windenergie hilft dem Klima. Grüne Diensteanbieter, die solche Energie einkaufen, erkennt man etwa am Ökostrom-Label „Grüner Strom“ oder „ok-Power“. Foto: Julian Stratenschulte/dpa.

Berlin Wer bei Ecosia einen Suchbegriff ins Eingabefeld tippt, lässt Bäume in Äthiopien wachsen. Zumindest, wenn man der Eigenwerbung des Anbieters glaubt.

Dem umweltbewussten Verbraucher helfen unter anderem Label, die auf Ökostrom, also auf nachhaltige Stromerzeugung hinweisen. In Deutschland gibt es knapp 20 davon. „Alle Label dieser Art verlangen, dass wirklich 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien oder vergleichbaren CO2-neutralen Quellen, wie etwa Gas aus Mülldeponien, erzeugt wird“, sagt Roman Bansen vom Branchenverband Bitkom. Grüne Internetanbieter, E-Mail-Dienstleister, Hoster oder Suchmaschinen erkennt man zum Beispiel am Ökostrom-Label „Grüner Strom“ oder „ok-Power“.