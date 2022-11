Modelle im Vergleich : Gutes Handy gesucht: Welches Smartphone soll es sein?

Berlin Muss es immer das Top-Handy sein oder kommt man vielleicht auch billiger weg, ohne zu große Abstriche bei der Smartphone-Qualität machen zu müssen? Die Stiftung Warentest liefert Antworten.

iPhones von Apple und Samsung-Geräte der Galaxy-S-Serie stellen seit Jahren die Testsieger in Smartphone-Vergleichen der Stiftung Warentest. So auch im aktuellen, 26 Telefone starken Vergleichsfeld mit dem 1300 Euro teuren iPhone 14 Pro (Gesamtnote 1,6) an der Spitze, knapp gefolgt vom Samsung Galaxy S22 Ultra für 1160 Euro sowie vom 1000 Euro teuren iPhone 14 (jeweils 1,7).